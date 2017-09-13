"Локомотив" отправился в Данию на матч против "Копенгагена"

"Локомотив" отправился в Данию на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает пресс-служба железнодорожников. Встреча пройдет на стадионе "Паркен".
Матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится завтра, 14 сентября, и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.
📸 Лига Европы начинается! #ПрямоСейчас вылетаем в Копенгаген! #uel pic.twitter.com/yIRKqk5qLr– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 сентября 2017 г.
Copenhagen, here we go! ✈️#UEL starts now! 😍– ФК Локомотив (@fclokomotiv) 13 сентября 2017 г.
Are you waiting for us, @FCKobenhavn? pic.twitter.com/2lhPRfrd4o