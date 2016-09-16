00:50 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Левников объяснил новое правило УЕФА

Полузащитник "Зенита" ЖУЛИАНУ (справа). Фото REUTERS
Полузащитник "Зенита" ЖУЛИАНУ (справа). Фото REUTERS
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Николай Левников, член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС, объяснил новое правило УЕФА, в соответствии с которым в матче 1-го группового турнира Лиги Европы "Маккаби""Зенит" (3:4) был удален защитник хозяев Эли Даса. Инцидент произошел на 79-й минуте, после чего в ворота "Маккаби" был назначен свободный удар, в результате которого питерцы забили свой второй гол в матче.

– Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое было принято с 1 июня 2016 года, – прокомментировал Левников. – Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал второй желтой, арбитр, в свою очередь, применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля, и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру. (Дмитрий КОТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Фомальчуган

В нормальных играх под столом кукарекают, хотя... в принципе, давать под столом - нечто схожее)

01:55

shpasic

главное не забывать по заветам ГВК давать судьям под столом.

01:49

Фомальчуган

Don Miguel: Наблюдательный ты наш!

01:35

Фомальчуган

Чифирили с кентами мы в зоне воровской, Чиферина обмывали по-простому...

01:33

Don Miguel

Насколько я понял другого нашего судью, комментировавшего это правило, игрок получает желтую и свободный с места повторного вступления в игру, даже если был просто отложенный штрафной. Видимо, у судей есть на этот случай определенный жест, но оба, и Левников, и Баскаков, про это не говорили, и сразу возникли вопросы. Кстати, получается, что израильский игрок получил в одной игре ТРИ желтых карточки! Вторую за отложенное наказание за сверхгрубую игру, и третью за то, что вступил в игру опять!

01:31

Фомальчуган

Бросать нельзя, нужно нервно курить в сторонке, свободный!?

01:31

П_о_в_а_р

Левников, хватит истерить!!!

01:24

foreverCSKAforever

Mamoru, несомненно это правило доработают, когда его жертвой станет Зенит.

01:19

foreverCSKAforever

Понятно. Теперь судья в некоторых случаях при желании может неудачную атаку одной из команд превратить в голевой стандарт. Причем игроку, не имеющему права касаться мяча, чтобы не получить свободный с трех метров в свои ворота, сообщат об этом постфактум.

01:17

VeniCreator

Ну что,значит правильно судья назначил свободный.Поздравляю Зенит с победой.

01:16

Mamoru

Все понятно, но ведь надо нарушителя каким-то образом уведомлять о том, что он получит вторую ЖК. В хоккее ведь показывают об отсроченном удалении.

01:13

lera-valera

Пуканы полыхают

01:10

Митяй Антибомж

Под отскок бомжей уже и правила подогнали по-шурику ))

01:05

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