Левников объяснил новое правило УЕФА

Николай Левников, член судейского комитета УЕФА и председатель судейского комитета РФС, объяснил новое правило УЕФА, в соответствии с которым в матче 1-го группового турнира Лиги Европы "Маккаби" – "Зенит" (3:4) был удален защитник хозяев Эли Даса. Инцидент произошел на 79-й минуте, после чего в ворота "Маккаби" был назначен свободный удар, в результате которого питерцы забили свой второй гол в матче.
– Это решение арбитра связано с изменением в правилах игры, которое было принято с 1 июня 2016 года, – прокомментировал Левников. – Ранее арбитр мог применить принцип преимущества с последующей красной карточкой, если была явная возможность забить гол. Теперь, по новым правилам, он может так сделать и при просто хорошем развитии атаки. В данной ситуации игрок заслуживал второй желтой, арбитр, в свою очередь, применил принцип преимущества. В таком случае рефери должен удалить футболиста либо когда мяч выйдет из игры, либо если этот футболист вмешается в игру. Во втором случае игрок удаляется с поля, и назначается свободный удар с места, где он вмешался в игру. (Дмитрий КОТОВ)
Фомальчуган
В нормальных играх под столом кукарекают, хотя... в принципе, давать под столом - нечто схожее)
01:55
shpasic
главное не забывать по заветам ГВК давать судьям под столом.
01:49
Фомальчуган
Don Miguel: Наблюдательный ты наш!
01:35
Фомальчуган
Чифирили с кентами мы в зоне воровской, Чиферина обмывали по-простому...
01:33
Don Miguel
Насколько я понял другого нашего судью, комментировавшего это правило, игрок получает желтую и свободный с места повторного вступления в игру, даже если был просто отложенный штрафной. Видимо, у судей есть на этот случай определенный жест, но оба, и Левников, и Баскаков, про это не говорили, и сразу возникли вопросы. Кстати, получается, что израильский игрок получил в одной игре ТРИ желтых карточки! Вторую за отложенное наказание за сверхгрубую игру, и третью за то, что вступил в игру опять!
01:31
Фомальчуган
Бросать нельзя, нужно нервно курить в сторонке, свободный!?
01:31
П_о_в_а_р
Левников, хватит истерить!!!
01:24
foreverCSKAforever
Mamoru, несомненно это правило доработают, когда его жертвой станет Зенит.
01:19
foreverCSKAforever
Понятно. Теперь судья в некоторых случаях при желании может неудачную атаку одной из команд превратить в голевой стандарт. Причем игроку, не имеющему права касаться мяча, чтобы не получить свободный с трех метров в свои ворота, сообщат об этом постфактум.
01:17
VeniCreator
Ну что,значит правильно судья назначил свободный.Поздравляю Зенит с победой.
01:16
Mamoru
Все понятно, но ведь надо нарушителя каким-то образом уведомлять о том, что он получит вторую ЖК. В хоккее ведь показывают об отсроченном удалении.
01:13
lera-valera
Пуканы полыхают
01:10
Митяй Антибомж
Под отскок бомжей уже и правила подогнали по-шурику ))
01:05