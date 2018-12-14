Леонардо: "Вылет "Милана" из Лиги Европы несправедлив"

Спортивный директор "Милана" Леонардо выразил возмущение судейством в матче Лиги Европы с "Олимпиакосом" (1:3). После поражения миланцы вылетели из еврокубков.

– Пенальти, с которого "Олимпиакос" забил, не должен быть назначен, – цитирует Sky Italia Леонардо. – Да и углового там не было. А каждый раз, когда мы шли в атаку, на стадионе раздавался какой-то странный шум. Это невероятное гудение, источник которого был неясен. Шум постоянно отвлекал игроков и создавал нам проблемы. Странно, что с этим ничего нельзя было поделать. Судья должен был остановить матч, а не доводить ситуацию до абсурда. Считаю, что наш вылет из Лиги Европы несправедлив.