Лено дебютирует за "Арсенал" в матче с "Ворсклой"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери подтвердил, что в матче Лиги Европы с "Ворсклой" в воротах лондонцев сыграет Бернд Лено. Он перешел летом из "Байера", но пока не провел за "канониров" ни одного матча, поскольку играет Петр Чех.

– Лено выйдет с первых минут в игре с "Ворсклой", – цитирует A Bola Эмери. – Ему нужна игровая практика, и мы используем для этого игру. Это не значит, что он будет вратарем на всем турнире. Решение принимается перед каждым матчем.

Перед началом чемпионата я сказал ему, как обстоят дела с вратарями, и Чех пока не разочаровал. Он хорошо играет, приносит пользу. Это не помешает Лено. Бернд должен тренироваться и выкладываться по максимуму, чтобы использовать любую возможность.