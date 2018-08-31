Легенда "МЮ" попросил у Дзюбы футболку для сына и назвал игрока великим

Главный тренер "Мольде" и экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер после победы над "Зенитом" (2:1) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы (первая игра – 1:3) признался, что попросил у форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы футболку для сына.

- Перед игрой попросил футболку у Дзюбы для сына. Они примерно одного размера, - цитирует "Матч ТВ" Сульшера. - Думаю, сын выйдет в ней на ближайшую тренировку. А если серьезно, то Дзюба – великий игрок.

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