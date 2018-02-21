Лавров в шутку сказал, что в матче ЦСКА - "Црвена Звезда" будет болеть за "Спартак"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой сербской дипломатии Ивицей Дачичем сказал, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Црвеной Звездой" будет поддерживать "Спартак". Игра между российским и сербским клубами в эти минуты проходит в Москве на "Арене ЦСКА".

- Да, "Звезда" играет с ЦСКА сегодня, "Црвена Звезда" это как "Спартак", - цитирует ТАСС Лаврова.

На вопрос Дачича, является ли он болельщиком "Спартака", Лавров ответил: "А за кого еще можно болеть?"

Напомним, первый матч между москвичами и белградцами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью - 0:0.

Трансляция матча ЦСКА - "Црвена Звезда"