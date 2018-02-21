Лавров в шутку сказал, что в матче ЦСКА - "Црвена Звезда" будет болеть за "Спартак"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой сербской дипломатии Ивицей Дачичем сказал, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Црвеной Звездой" будет поддерживать "Спартак". Игра между российским и сербским клубами в эти минуты проходит в Москве на "Арене ЦСКА".
- Да, "Звезда" играет с ЦСКА сегодня, "Црвена Звезда" это как "Спартак", - цитирует ТАСС Лаврова.
На вопрос Дачича, является ли он болельщиком "Спартака", Лавров ответил: "А за кого еще можно болеть?"
Напомним, первый матч между москвичами и белградцами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью - 0:0.
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жереб
Пусть ...дует в сербский МИД!! Только как он всю свою армянскую диаспору на их копейки содержать будет???
22:39 21 февраля
совва
Старость не радость...
21:46 21 февраля
Don
Человек 555, Ратиборец, хорошо про таких как вы Сергей Викторович ранее говорил: "Дебилы, бл......")))
21:34 21 февраля
Человек 555
Поставь свинью на пост он и лапы на стол
21:06 21 февраля
Ратиборец
Юмор прям такой, своеобразно- туповатый. Свойственный последнее время власть-придержавшим.
20:59 21 февраля
Al Rains
Как же приятно будет обыграть спартак с надписью газпрём))))
20:51 21 февраля
olon200
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
20:41 21 февраля
Shvetsov
Лаврова - в президенты!
20:30 21 февраля
баламошка
"На вопрос Дачича, является ли он болельщиком "Спартака", Лавров ответил: "А за кого еще можно болеть?"////////////Красавелла!)
20:19 21 февраля
shpasic
точно, ведь это у Спартака на груди написано "Газпром".
20:19 21 февраля
Serenky25
Ну у нас все зашибись в стране...можно чисто шутковать
20:17 21 февраля