20:12 21 февраля | Футбол — Лига Европы

Лавров в шутку сказал, что в матче ЦСКА - "Црвена Звезда" будет болеть за "Спартак"

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой сербской дипломатии Ивицей Дачичем сказал, что в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы между ЦСКА и "Црвеной Звездой" будет поддерживать "Спартак". Игра между российским и сербским клубами в эти минуты проходит в Москве на "Арене ЦСКА".

- Да, "Звезда" играет с ЦСКА сегодня, "Црвена Звезда" это как "Спартак", - цитирует ТАСС Лаврова.

На вопрос Дачича, является ли он болельщиком "Спартака", Лавров ответил: "А за кого еще можно болеть?"

Напомним, первый матч между москвичами и белградцами, состоявшийся 13 февраля, завершился вничью - 0:0.

Трансляция матча ЦСКА - "Црвена Звезда"

результаты опроса
35314 чел.
Какой из российских клубов имеет наивысшие шансы выиграть Лигу Европы?
Локомотив
18.6%
Спартак
23.4%
Зенит
42.1%
ЦСКА
15.9%

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4979467

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (11)
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жереб

Пусть ...дует в сербский МИД!! Только как он всю свою армянскую диаспору на их копейки содержать будет???

22:39 21 февраля

совва

Старость не радость...

21:46 21 февраля

Don

Человек 555, Ратиборец, хорошо про таких как вы Сергей Викторович ранее говорил: "Дебилы, бл......")))

21:34 21 февраля

Человек 555

Поставь свинью на пост он и лапы на стол

21:06 21 февраля

Ратиборец

Юмор прям такой, своеобразно- туповатый. Свойственный последнее время власть-придержавшим.

20:59 21 февраля

Al Rains

Как же приятно будет обыграть спартак с надписью газпрём))))

20:51 21 февраля

olon200

Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com

20:41 21 февраля

Shvetsov

Лаврова - в президенты!

20:30 21 февраля

баламошка

"На вопрос Дачича, является ли он болельщиком "Спартака", Лавров ответил: "А за кого еще можно болеть?"////////////Красавелла!)

20:19 21 февраля

shpasic

точно, ведь это у Спартака на груди написано "Газпром".

20:19 21 февраля

Serenky25

Ну у нас все зашибись в стране...можно чисто шутковать

20:17 21 февраля

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