"Кто по яйцам ударил?" Игроки "Зенита" устроили Дзюбе поздравительный "тоннель"

Сегодня, 22 августа, на базе "Зенита" прошла предыгровая тренировка команды перед первым матчем четвертого отборочного раунда Лиги Европы против "Мольде". Перед началом занятия игроки петербургской команды устроили форварду Артему Дзюбе, празднующему 30-й день рождения, так называемый "тоннель".

В ходе процедуры именник получил от одноклубников подзатыльники и пинки. После окончания мероприятия Дзюба поинтересовался у поздравлявших: "Кто по яйцам ударил?".

Ранее форвард "Зенита" Александр Кокорин пожелал Дзюбе поменьше седых волос.

"Зенит" – "Мольде": Лига Европы, 4-й отборочный раунд, первый матч, 23 августа 2018, онлайн-трансляция, начало - 19.00 по московскому времени

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