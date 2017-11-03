Кристиан Нобоа: "Мы хотели сыграть лучше и победить. Но мало, что получалось"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа после ничьей с "Русенборгом" (1:1) в матче группового турнира Лиги Европы отметил, что рад выходу в плей-офф турнира. Также футболист заявил, что игрокам "Зенита" нужно меньше нервничать и спокойней контролировать ход встречи.
– Что скажете о матче?
– Конечно, мы хотели сыграть лучше и победить. Но мало, что получалось. Главное, что в итоге не проиграли и взяли очки. Посмотрим, что будет дальше.
– Тренер как-то пытался повлиять на команду в перерыве?
– Попросил активнее прессинговать на чужой половине. Сказал, что счет пока 0:0, но надо выигрывать. Не нервничать, спокойно контролировать мяч и не торопиться в завершающей стадии атак. Однако мы слишком легко теряли мяч.
– Команда понимала, что сравняв счет, она выходит в плей-офф?
– Мы знали, что нужна как минимум ничья, поэтому бились до конца, через не могу. И забили на последних минутах хороший гол, хороший пас отдал Ригони. Очень важно, что мы не проиграли.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-11-03-kristian-noboa-v-pereryve-manchini-poprosil-aktivnee-pressingovat-na-chuzhoy-polovine-polya.htm