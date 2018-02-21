Константин Кучаев: "Нам всех соперников хочется порвать"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после побед над "Црвеной Звездой" (1:0) в матче 1/16 Лиги Европы отметил, что ему все равно, какой соперник достанется в следующей стадии. Хавбек армейцев сказал, что не видел, была ли игра рукой в эпизоде с единственной во встрече голевой атакой.
– Как считаете, справились с задачей отрабатывать в обороне и атаке?
– Мне кажется, у любого футболиста есть недочеты и в чем-то они не справляются. Я не исключение. У меня тоже были определенные недочеты и нужно их исправлять.
– Кого хотелось бы из соперников на следующей стадии?
– Нам без разницы. Кто попадется, тот попадется.
– В моменте с голом показалось, что мяч попал в руку.
– Я даже не видел. Там была такая суматоха…
– Чувствовали принципиальность игры с "Црвеной Звездой" – побратимом "Спартака"?
– На самом деле нет разделения на команды и на статусы. Нужно на каждую игру настраиваться, как на последний бой.
– То есть не хотелось порвать сербский клуб?
– Да нам всех соперников хочется порвать (смеется).
– Некоторые футболисты "Црвены Звезды" плакали после матча. Видели?
– Нет. Мне нужно было хотя бы минут пять, чтобы отдышаться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)
Kupservas
С такой бездарной игрой как у него, только рвать и остается)))
23:41
СашаРичагин
Как и Тузику.
23:25