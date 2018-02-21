Константин Кучаев: "Нам всех соперников хочется порвать"

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев после побед над "Црвеной Звездой" (1:0) в матче 1/16 Лиги Европы отметил, что ему все равно, какой соперник достанется в следующей стадии. Хавбек армейцев сказал, что не видел, была ли игра рукой в эпизоде с единственной во встрече голевой атакой.

– Как считаете, справились с задачей отрабатывать в обороне и атаке?

– Мне кажется, у любого футболиста есть недочеты и в чем-то они не справляются. Я не исключение. У меня тоже были определенные недочеты и нужно их исправлять.

– Кого хотелось бы из соперников на следующей стадии?

– Нам без разницы. Кто попадется, тот попадется.

– В моменте с голом показалось, что мяч попал в руку.

– Я даже не видел. Там была такая суматоха…

– Чувствовали принципиальность игры с "Црвеной Звездой" – побратимом "Спартака"?

– На самом деле нет разделения на команды и на статусы. Нужно на каждую игру настраиваться, как на последний бой.

– То есть не хотелось порвать сербский клуб?

– Да нам всех соперников хочется порвать (смеется).

– Некоторые футболисты "Црвены Звезды" плакали после матча. Видели?

– Нет. Мне нужно было хотя бы минут пять, чтобы отдышаться. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ, Ярослав СУСОВ)