Кононов - о компромате на Глушакова

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов перед заключительным матчем группового этапа Лиги Европы против "Вильярреала" сказал, что даже не читает скандальные новости о капитане команды Денисе Глушакове. Ранее в сети появилась аудиозапись переговоров Глушакова с его женой Дарьей, где он угрожает ей.

– Огромное количество травм в "Спартаке". Победа станет чудом?

– У нас есть травмированные игроки, но я думаю каждая победа это чудо, не только в завтрашней игре. Команда выигрывает, делает очень многое, делает чудо. Играть будет тот, кто готов.

– Уже перед третьим матчем Спартака в Лиге Европы в интернете появляется компромат на капитана Дениса Глушкова. Очевидно, что "Спартак" не может жить в безвоздушном пространстве, как это все влияет на команду?

– Вы сказали о компромате, да? Поверьте, я это даже не читаю. Готовимся к игре и не смотрим то, что нам не нужно для подготовке к игре. (Дмитрий Зеленов)