Комбаров не принял участие в тренировке "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба.
В понедельник у футболистов был выходной. Игроки работали на поле, выполняли тактические упражнения. В завершение занятия футболисты отрабатывали удары со штрафных и пенальти. В роли голкиперов выступили полевые игроки: Георгий Джикия и Артем Тимофеев.
Дмитрий Комбаров, который получил травму мышц бедра в игре с "Уралом", пропустил тренировку. Футболист работал в тренажерном зале под руководством физиотерапевта.
Завтра команда переедет в Кастельон и проведет в Вильярреале предматчевую тренировку на стадионе "Эстадио де ла Серамика", а главный тренер Олег Кононов и один из игроков ответят на вопросы журналистов.
Встреча пройдет в четверг, 13 декабря. Начало - в 20:55 по московскому времени. "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 5 очков.
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https://spartak.com/news/2018-12-11-sleduyushchaya_ostanovka__vilyarreal/