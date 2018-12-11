Комбаров не принял участие в тренировке "Спартака"

"Спартак" продолжает подготовку к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Европы с "Вильярреалом", информирует пресс-служба клуба.

В понедельник у футболистов был выходной. Игроки работали на поле, выполняли тактические упражнения. В завершение занятия футболисты отрабатывали удары со штрафных и пенальти. В роли голкиперов выступили полевые игроки: Георгий Джикия и Артем Тимофеев.

Дмитрий Комбаров, который получил травму мышц бедра в игре с "Уралом", пропустил тренировку. Футболист работал в тренажерном зале под руководством физиотерапевта.

Завтра команда переедет в Кастельон и проведет в Вильярреале предматчевую тренировку на стадионе "Эстадио де ла Серамика", а главный тренер Олег Кононов и один из игроков ответят на вопросы журналистов.

Встреча пройдет в четверг, 13 декабря. Начало - в 20:55 по московскому времени. "Спартак" занимает последнее место в группе G, имея в активе 5 очков.

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