Кэтэлин Карп: "Лига Европы - это другой уровень по сравнению с чемпионатом России"

Защитник "Уфы" Кэтэлин Карп - о матче второго раунда квалификации Лиги Европы против "Домжале" (0:0).

- Это мой не первый опыт игры в Лиге Европы. Для "Уфы" игра в Лиге Европы – большое достижение. Мы постараемся выиграть в ответной игре, - цитирует футболиста Today News Ufa. - Конечно, мы хотели выиграть. Это была первая игра "Уфы" после паузы, а "Домжале" уже провел одну игру в отборочном этапе. Они были более сыгранными. Ко второму матчу мы подойдем в своей лучшей кондиции. Помешало то, что мы пока не сыгранны. Сегодня была первая официальная игра клуба после перерыва. Лига Европы - это другой уровень – большие скорости. Очень приятно играть в Лиге Европы. Международные игры сложнее матчей премьер-лиги России.