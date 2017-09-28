"Кельн" с Раушем уступил "Црвене Звезде", "Арсенал" обыграл БАТЭ

Матч группового турнира Лиги Европы "Кельн" – "Црвена Звезда" завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Отметим, что в составе немцев все 90 минут на поле провел полузащитник сборной России Константин Рауш.

В параллельной игре группы H "Арсенал" одолел БАТЭ – 4:2. Дубль в составе лондонцев оформил нападающий Тео Уолкотт.

Лига Европы

Групповой турнир

Группа H

"Кельн" (Германия) – "Црвена Звезда" (Сербия) – 0:1 (0:1)

Гол: Боаки, 30.

"Кельн": Хорн, Серенсен, Хайнц, Ольковски (Клеменс, 76), Мере (Биттенкурт, 46), Леманн, Рауш, Йоич, Озджан, Кордоба, Гирасси (Осако, 46).

"Црвена Звезда": Борян, Бабич, Стойкович, Гобелич, Дональд, Крстичич (Рачич, 78), Ле Таллек, Канга, Боаки (Пешич, 63), Радоньич (Милич, 73), Срнич.

Предупреждения: Канга, 39. Бабич, 45+1. Гобелич, 45+2. Ольковски, 54. Хорн, 80.

Судья: Найхайс (Голландия).

28 сентября. Кельн. Стадион Rhein-Energie-Stadion.

БАТЭ (Белоруссия) – "Арсенал" (Англия) – 2:4 (1:3)

Голы: Уолкотт, 9 (0:1). Уолкотт, 22 (0:2). Холдинг, 25 (0:3). Иванич, 28 (1:3). Жиру, 49 – с пенальти (1:4). Гордейчук, 67 (2:4).

БАТЭ: Щербицкий, Поляков (М.Володько, 25), Гайдучик, Милунович, Стасевич, А.Володько (Бага, 85), Драгун, Иванич, Риос, Родионов (Сигневич, 55), Гордейчук.

"Арсенал": Оспина, Мертесакер, Мустафи, Холдинг, Уилшир, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Уиллок (Нкетиа, 89), Уолкотт, Жиру, Нелсон (Макгейн, 79).

Предупреждения: Драгун, 48. Милунович, 64. Иванич, 87.

Судья: Стефански (Польша).

28 сентября. Борисов. Стадион "Борисов-Арена".