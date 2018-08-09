"Кайрат" уступил "Сигме", Аршавин заменен на 53-й минуте

"Кайрат" в гостях уступил чешской "Сигме" (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Российский полузащитник гостей Андрей Аршавин вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 53-й минуте.

Обе команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений.

Лига Европы

Третий отборочный раунд

Первый матч

"Сигма" (Чехия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:0 (1:0)

Голы: Сладки, 21 (1:0). Пиларж, 50 (2:0).

Предупреждение: Вепержек, 59.

Удаления: Суюмбаев (Кайрат), 38. Вепержек (Сигма), 68.

Судья: Иррати (Италия).

9 августа. Оломоуц. Стадион "Andruv".