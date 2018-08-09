"Кайрат" уступил "Сигме", Аршавин заменен на 53-й минуте

"Кайрат" в гостях уступил чешской "Сигме" (0:2) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. Российский полузащитник гостей Андрей Аршавин вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 53-й минуте.
Обе команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений.
Лига Европы
Третий отборочный раунд
Первый матч
"Сигма" (Чехия) - "Кайрат" (Казахстан) - 2:0 (1:0)
Голы: Сладки, 21 (1:0). Пиларж, 50 (2:0).
Предупреждение: Вепержек, 59.
Удаления: Суюмбаев (Кайрат), 38. Вепержек (Сигма), 68.
Судья: Иррати (Италия).
9 августа. Оломоуц. Стадион "Andruv".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2018-2019/calendar/tours/