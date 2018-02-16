Каррера - о Педро Роше: "Кто сказал, что если сегодня его не было в протоколе, то он для нас не важен?"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от"Атлетика" (1:3) отметил, что кричал на полузащитника Фернанду не из-за того, что бразилец часто делал передачи назад. По словам специалиста, хавбек опускался слишком низко.

– Куда опять пропал Педро Роша? Его не было в заявке.

– У нас больше игроков, чем мест в заявке на матч. Я должен делать выбор. Брать на себя ответственность. Но кто сказал, что если сегодня его не было в протоколе, то он для нас не важен?

– Фернанду часто пасовал назад. Вы на это очень эмоционально реагировали. Почему так получалось?

– Тут дело не в самом факте передачи назад. А на Фернанду я кричал, потому что он опускался слишком низко, хотя выносить мяч вперед вполне мог вратарь. (Филипп ПАПЕНКОВ)