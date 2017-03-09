Калачев обнялся с Моуринью

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев после первой игры 1/8 финала Лиги Европы против "Манчестер Юнайтед" (1:1) помирился с главным тренером англичан Жозе Моуринью. Во втором тайме хавбек предъявлял претензии по игре защитника "красных дьяволов" Дэйли Блинда. За своего подопечного вступился Моуринью, призвав белоруса сосредоточиться на игре, после чего Калачев обменялся колкостями и с португальским специалистом.

Уже после встречи Моуринью подошел к Калачеву, после чего обнял его, сказав несколько слов на ухо.

Трансляция матча "Ростов" – "Манчестер Юнайтед"