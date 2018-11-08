Источник: Самедов не сыграет в матче с "Рейнджерс"

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов пропустит матч Лиги Европы против "Рейнджерс", сообщает RT. Вчера, по информации "СЭ", Самедов покинул базу Команды в Тарасовке и в матче участия не примет.
При этом под вопросом участие в игре защитника Дмитрия Комбарова, который не занимался в общей группе на предматчевой тренировке.
В связи с этим на игру может быть заявлен Андрей Ещенко, который ранее восстановился от травмы.
Матч "Спартак" – "Рейнджерс" начнется в 20.55 по московскому времени.
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Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/571352-samedov-propusk-reindzhers
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