Источник: "Эвертон" хочет приобрести Промеса

"Эвертон" заинтересован в подписании контракта с нападающим "Спартака" Квинси Промесом, сообщил в своем Твиттере журналист Шэйн Бернс. По его информации, клуб из Ливерпуля намерен приобрести игрока во время зимнего трансферного окна. О деталях трансфера не сообщается.

Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил о том, что клуб не намерен продавать форварда. Также он отметил, что 25-летний голландец рассчитывает завершить сезон в составе красно-белых.

Напомним, что Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В текущем сезоне он провел в составе спартаковцев 25 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 голевых передач.

На данный момент "Эвертон" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков после 20 проведенных туров.