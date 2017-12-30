Источник: "Эвертон" хочет приобрести Промеса

"Эвертон" заинтересован в подписании контракта с нападающим "Спартака" Квинси Промесом, сообщил в своем Твиттере журналист Шэйн Бернс. По его информации, клуб из Ливерпуля намерен приобрести игрока во время зимнего трансферного окна. О деталях трансфера не сообщается.
Ранее владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "СЭ" заявил о том, что клуб не намерен продавать форварда. Также он отметил, что 25-летний голландец рассчитывает завершить сезон в составе красно-белых.
Напомним, что Промес выступает за "Спартак" с 2014 года. В текущем сезоне он провел в составе спартаковцев 25 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 голевых передач.
На данный момент "Эвертон" занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков после 20 проведенных туров.
Jean4
По стопам Макгиди пойдет? Если 25 млн фунтов положат можно отпускать. Федун в замен купит условного Набиуллина или привезет из заграницы свободного агента с берегов слоновой кости. =)
17:49
dalop29
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17:20
aleksart-spb
однако, и ливерпулю он тоже забивал,значит все смотрели другой матч хе-хе ,сектанты они такие,желаемого за действительное выдают ну-ну!
17:20
maslo
Вали Квинсинушка вали. Больше никто не позовет .
16:40
Serenky25
В текущем сезоне он провел в составе спартаковцев 25 матчей во всех турнирах, забил 46 голов и сделал 10 голевых передач- ((((Так лучше
16:27
Askido
В текущем году 46 матчей и 23 гола!!! Спартак Экспресс, дайте точную инфу Эвертону)
16:23
Askido
В текущем сезоне он провел в составе спартаковцев 25 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и сделал 10 голевых передач----- что то несходится!!!
16:19