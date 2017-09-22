Инспектор УЕФА расследует инциденты на матче "Арсенал" – "Кельн"

Контрольно-этическая и дисциплинарная инстанция решила назначить инспектора УЕФА для проведения расследования в отношении фактов существующего разбирательства по поводу инцидентов на матче Лиги Европы между "Арсеналом" и "Кельном" (3:1), сообщается на официальном сайте организации.

Перед игрой немецкие фанаты проникли на стадион "канониров" без билетов и пытались занять места болельщиков соперника. Полиция отложила начало игры, стартовый свисток был дан на час позже. "Кельн" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором сказано, что "Арсенал" не смог гарантировать безопасность перед началом матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы.

Фанаты "Кельна" захватывают Лондон //

"Кельн" адресовал "Арсеналу" претензии по поводу безопасности на стадионе