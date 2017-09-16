"Кельн" адресовал "Арсеналу" претензии по поводу безопасности на стадионе

"Кельн" на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором сказано, что "Арсенал" не смог гарантировать безопасность перед началом матча 1-го тура группового турнира Лиги Европы. Перед игрой немецкие фанаты проникли на стадион "канониров" без билетов и пытались занять места болельщиков соперника. Полиция отложила начало игры, стартовый свисток был дан на час позже. Встреча завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:1.

"Кельн гордится тем, что десятки тысяч фанов отправились в Лондон, чтобы посмотреть на первый еврокубковый матч команды за 25 лет. Большинство наших болельщиков положительным образом представили наш клуб, наш город и немецкий футбол в целом. Местные жители и полиция разделяли эти чувства в социальных сетях накануне игры.

Но из-за огромного спроса на билеты было бы разумно выделить гостевой стороне больше билетов, чем было выделено изначально. Было очевидно, что тысячи людей, которые прибыли из Кельна, будут стремиться получить билеты всеми возможными способами. Одним из них стала помощь болельщиков Арсенала, которые предоставили свои билеты поклонникам нашей команды. Некоторые - в качестве подарков, но были также и такие, которые были приобретены за аномально высокие цены.

Несмотря на огромный опыт работы как местных органов правопорядка, так и "Арсенала", который постоянно участвует в еврокубках, организаторы, к сожалению, недостаточно к этому подготовились. По нашему мнению, безопасность и коммуникация не соответствовали необходимым требованиям, а участие полиции оказалось недостаточным.

"Кельн" будет обсуждать с "Арсеналом", силами безопасности и представителями УЕФА, то, какие меры необходимо предпринять, чтобы в дальнейшем такие вещи не происходили. "Кельн" подчеркивает, что нет оправдания тому, что группа лиц занималась нарушением правопорядка, оскорбляла и даже напала на стюардов и полицейских без причины. Эти люди несут ответственность. Хотя наш клуб не может отвечать за действия этих людей, мы просим коллег из "Арсенала" принять наши извинения", - говорится в заявлении клуба.