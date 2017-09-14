Илья Геркус: "У "Локомотива" нет спада"

Президент "Локомотива" Илья Геркус в преддверии матча группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" высказал несогласие с главным тренером датчан Столе Сольбаккеном. Перед игрой специалист отметил, что в последних играх "Локомотив" смотрелся нестабильно.

– У "Локомотива" нет спада, – сказал в эфире программы "Все на футбол" Геркус. – Да, матч в Грозном получился непростым. Есть много причин этому. Прежде всего, непростой соперник. Да и поле тоже нужно вспомнить... А вот с "Уралом" все было хорошо, мы их одолели. Однако тяжело играть с соперниками, которые массивно обороняются. Как сейчас говорится, ставят "автобус".

Трансляция матча "Копенгаген" – "Локомотив"