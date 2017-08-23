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21:12 | Футбол — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Смолов, скорее всего, выйдет в стартовом составе на матч против "Црвены Звезды"


Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии ответного матча 4-го отборочного турнира Лиги Европы против "Црвены Звезды" выразил надежду на то, что нападающий команды Федор Смолов хорошо проявит себя в Белграде. Первая игра в Краснодаре завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

– Скорее всего, Смолов будет в стартовом составе, – цитирует ТАСС Шалимова. – А что касается уровня его готовности – посмотрим, после такого перерыва набрать стопроцентную форму не так просто. Это делается через игры. Будем надеяться, что он завтра сыграет хорошо.

Напомним, что матч "Црвена Звезда" – "Краснодар" состоится 24 августа, начало игры – в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
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