19:38 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Игорь Шалимов: "Коноплянку знают все, остальных из "Шальке" по именам знать необязательно"

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Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов в преддверии матча группового турнира Лиги Европы с "Шальке" подчеркнул, что команда не обращает внимания на потери в составе немецкой команды. Специалист отметил, что краснодарцы хотят победить в каждой игре.

– Мы не учитывали проблемы "Шальке" с составом, – сказал в эфире "Матч ТВ" Шалимов. – Мы знаем их тактическую схему, знаем расстановку их футболистов. Это важнее, чем знать игроков по именам. Коноплянку знают все, а остальных знать не имеет смысла. Первый матч на новом стадионе? Мы всегда хотим побеждать, не только в этой встрече. Серьезно готовимся к любой игре и рассчитываем на удачный результат.

Трансляция матча "Краснодар" - "Шальке"

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