Игнатьев открыл счет в матче с "Црвеной Звездой"

"Краснодар" вышел вперед в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" – 1:0. В составе российского клуба мяч забил Иван Игнатьев после отскока от вратаря соперника.
Игнатьев является воспитанником "Краснодара". Этот гол стал для него вторым за главную команду.
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @FCKrasnodar#UEL #ЛигаЕвропы. Раунд плей-офф. #КраснодарЦрвенаЗвезда #KRACZV 1:0 20' Иван Игнатьев pic.twitter.com/4McEiJVhGw– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 17 августа 2017 г.
maximum080
только в Зенит его не отдавайте
20:28