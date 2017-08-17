20:20 | Футбол — Лига Европы

Игнатьев открыл счет в матче с "Црвеной Звездой"

1

"Краснодар" вышел вперед в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" – 1:0. В составе российского клуба мяч забил Иван Игнатьев после отскока от вратаря соперника.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара". Этот гол стал для него вторым за главную команду.

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"

1
Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. Отбор "Зенита" и "Краснодара"
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

maximum080

только в Зенит его не отдавайте

20:28