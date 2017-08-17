Игнатьев открыл счет в матче с "Црвеной Звездой"

"Краснодар" вышел вперед в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги Европы против "Црвены Звезды" – 1:0. В составе российского клуба мяч забил Иван Игнатьев после отскока от вратаря соперника.

Игнатьев является воспитанником "Краснодара". Этот гол стал для него вторым за главную команду.

Трансляция матча "Краснодар" – "Црвена Звезда"