Хуанфран: "Уверен, что в следующем году "Атлетико" снова сыграет в финале"

Защитник "Атлетико" Хуанфран прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги Европы против "Марселя" (3:0). Он считает, что в следующем сезоне их вновь ждет участие в финале европейского турнира.

- Еще один трофей для наших болельщиков. Они заслуживают всего, - цитирует Хуанфрана официальный сайт УЕФА. - Уверен, что следующий год будет таким же - мы снова сыграем в финале.

В составе победителей дубль сделал Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи.