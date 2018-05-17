00:02 | Футбол — Лига Европы

Хуанфран: "Уверен, что в следующем году "Атлетико" снова сыграет в финале"


Защитник "Атлетико" Хуанфран прокомментировал победу своей команды в финальном матче Лиги Европы против "Марселя" (3:0). Он считает, что в следующем сезоне их вновь ждет участие в финале европейского турнира.

 - Еще один трофей для наших болельщиков. Они заслуживают всего, - цитирует Хуанфрана официальный сайт УЕФА. - Уверен, что следующий год будет таким же - мы снова сыграем в финале.

В составе победителей дубль сделал Антуан Гризманн, еще один мяч забил Габи.

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http://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/euroleague/2017-2018/playoff/

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