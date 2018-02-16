Голевая передача Черышева не спасла "Вильярреал" от поражения в матче с "Лионом"

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы "Стяуа" на своем поле победил "Лацио" – 1:0. Единственный гол забил Арлем Гноэре.

В другой встрече "Лион" дома победил "Вильярреал" – 3:1. Отметим, что в единственном мяче испанской команды поучаствовал российский легионер Денис Черышев, который отдал голевую передачу на Пабло Форнальса. Ответные матчи пройдут 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

"Лион" (Франция) - "Вильярреал" (Испания) - 3:1 (0:0)

Голы: Ндомбеле, 46 (1:0). Фекир, 49 (2:0). Пабло Форнальс, 63 (2:1). Депай, 82 (3:1).

"Лион": Антони Лопеш, Морель, Марселу, Рафаэл да Силва (Менди, 85), Марсал, Фекир, Тузар, Ауа (Депай, 73), Ндомбеле, Траоре (Корне, 77), Диас.

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс (Раба, 89), Эрнандес, Бакка, Черышев (Сориано, 74), Самуэль Кастильехо (Энес Унал, 54).

Предупреждения: Альваро Гонсалес, 42. Черышев, 43. Марсал, 73. Эрнандес, 90.

Судья: Кошшои.

15 февраля. Лион.

"Стяуа" (Румыния) - "Лацио" (Италия) - 1:0 (1:0)

Гол: Гноэре, 29 (1:0).

"Стяуа": Влад, Гэман, Жуниор Мораис, Планич, Бензар, Пинтилий (Фелипе Тейшейра, 46), Неделку, Будеску, Ф.Тэнасе (Коман, 58), Гноэре (К.Тэнасе, 82), Ман.

"Лацио": Стракоша, Баста, Касерес, Лукаку (Лулич, 75), Баштуш, Луис Фелипе, Лукас, Милинкович-Савич, Мурджа, Нани (Фелипе Андерсон, 56), Кайседо (Иммобиле, 56).

Предупреждения: Милинкович-Савич, 9. Пинтилий, 26. Касерес, 45+1. Лукаку, 45+4. Луис Фелипе, 52. Влад, 64. Гэман, 78. Иммобиле, 90+1.

Судья: Айтекин.

15 февраля. Бухарест.