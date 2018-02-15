Гол Думбья помог "Спортингу" обыграть "Астану"

"Астана" на своем поле проиграла "Спортингу" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:3. Счет в этой встрече открыли хозяева - отличился Марин Томасов. У лиссабонцев голы забили Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш и Сейду Думбья, известный в России по выступлениям за ЦСКА.
Отметим, что в составе "Астаны" 90 минут отыграл бывший защитник "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов и экс-хавбек "Анжи" Иван Маевский.
Ответный матч пройдет в Португалии. Встреча состоится 22 февраля.
Лига Европы
1/16 финала
"Астана" (Казахстан) - "Спортинг" (Португалия) - 1:3 (1:0)
Голы: Томасов, 7 (1:0). Фернандеш, 48 - с пенальти (1:1). Мартинш, 50 (1:2). Думбья, 56 (1:3).
"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 57), Томасов (Муртазаев, 86), Твумаси, Деспотович (Малый, 64).
"Спортинг": Руй Патрисиу, Фабиу Коэнтрау (Батталья, 57), Коатес, Пиччини, Пинту, Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья, Мартинш (Рубен Рибейру, 84), Руис, Думбья (Монтеро, 61).
Предупреждения: Коатес, 25. Логвиненко, 47. Виллиам Карвалью, 76. Бейсебеков, 80. Маевский, 81. Удаление: Логвиненко (Астана), 62.
Судья: Бюке (Франция).
15 февраля. Астана. Стадион "Астана Арена".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/eurocups/euroleague/2017-2018/calendar/tours/