Гол Думбья помог "Спортингу" обыграть "Астану"

"Астана" на своем поле проиграла "Спортингу" в первом матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:3. Счет в этой встрече открыли хозяева - отличился Марин Томасов. У лиссабонцев голы забили Бруну Фернандеш, Желсон Мартинш и Сейду Думбья, известный в России по выступлениям за ЦСКА.

Отметим, что в составе "Астаны" 90 минут отыграл бывший защитник "Динамо" и "Мордовии" Игорь Шитов и экс-хавбек "Анжи" Иван Маевский.

Ответный матч пройдет в Португалии. Встреча состоится 22 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

"Астана" (Казахстан) - "Спортинг" (Португалия) - 1:3 (1:0)

Голы: Томасов, 7 (1:0). Фернандеш, 48 - с пенальти (1:1). Мартинш, 50 (1:2). Думбья, 56 (1:3).

"Астана": Ерич, Логвиненко, Шитов, Шомко, Бейсебеков, Аничич, Маевский, Кляйнхайслер (Станоевич, 57), Томасов (Муртазаев, 86), Твумаси, Деспотович (Малый, 64).

"Спортинг": Руй Патрисиу, Фабиу Коэнтрау (Батталья, 57), Коатес, Пиччини, Пинту, Фернандеш, Виллиам Карвалью, Акунья, Мартинш (Рубен Рибейру, 84), Руис, Думбья (Монтеро, 61).

Предупреждения: Коатес, 25. Логвиненко, 47. Виллиам Карвалью, 76. Бейсебеков, 80. Маевский, 81. Удаление: Логвиненко (Астана), 62.

Судья: Бюке (Франция).

15 февраля. Астана. Стадион "Астана Арена".