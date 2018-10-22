Глушаков лайкнул запись "Спартака" о мероприятиях для прессы перед матчем с "Рейнджерс"

"Спартак" в официальном аккаунте в Инстаграме выложил информацию о мероприятиях, посвященных матчу 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Игра в Глазго пройдет 25 октября.

В заметке красно-белых, среди прочего, отмечается, что "24 октября в 17.30 по московскому времени в Глазго начнется пресс-конференция, в которой примут участие исполняющий главного тренера команды Рауль Рианчо и один из футболистов".

Данную запись лайкнул (поставил отметку "нравится") полузащитник красно-белых Денис Глушаков (glushak8). Сегодня появилась информация, что он отправится с командой на матч против "Рейнджерс".

В середине сентября Глушаков был переведен в дубль "Спартака" после того, как поставил лайк под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Массимо Карреру.