21:04 | Футбол — Лига Европы

Глушаков лайкнул запись "Спартака" о мероприятиях для прессы перед матчем с "Рейнджерс"

Официальный аккаунт "Спартака" в Инстаграме.
Официальный аккаунт "Спартака" в Инстаграме.
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"Спартак" в официальном аккаунте в Инстаграме выложил информацию о мероприятиях, посвященных матчу 3-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс". Игра в Глазго пройдет 25 октября.

В заметке красно-белых, среди прочего, отмечается, что "24 октября в 17.30 по московскому времени в Глазго начнется пресс-конференция, в которой примут участие исполняющий главного тренера команды Рауль Рианчо и один из футболистов". 

Данную запись лайкнул (поставил отметку "нравится") полузащитник красно-белых Денис Глушаков (glushak8). Сегодня появилась информация, что он отправится с командой на матч против "Рейнджерс". 

В середине сентября Глушаков был переведен в дубль "Спартака" после того, как поставил лайк под записью в Инстаграме известного болельщика красно-белых Дмитрия Назарова, в котором тот критиковал Массимо Карреру.

Рейнджерс - Спартак

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2018/19. 3-й тур. "Зенит" - "Бордо", "Рейнджерс" - "Спартак" и другие матчи
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