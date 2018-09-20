Главный тренер "Рапида" назвал победу над "Спартаком" неполноценной

Главный тренер австрийского "Рапида" Горан Джуричин прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0) в первом матче группового этапа Лиги Европы.

- Мы знали, что у "Спартака"есть дисквалификации, в частности Луиза Адриану, а также что Глушаков и Ещенко тоже не приехали, - сказал Джуричин на пресс-конференции. - И да, мы были в курсе причины, почему не приехали Глушаков и Ещенко. В итоге пять-шесть игроков самого высшего уровня не приехали. Поэтому сегодняшний результат нельзя назвать полноценным.

Но мы действительно хорошо подготовились. Знали, что Зе Луиш умеет хорошо принимать мяч и двигаться к воротам. Знали, что Джикия – классный игрок, который может устранять проблемы. Мы хорошо разобрали "Спартак", поэтому победили. (Александр Рогулев)

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