Готов ли Каррера к отставке? Отвечает главный тренер "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Рапида" (0:2) в матче группового этапа Лиги Европы ответил на вопрос о возможной отставке.

- "Спартак" проиграл два матча подряд. Впереди матч с ЦСКА в чемпионате России. Вы готовы к отставке в случае поражения в дерби?

- Это не зависит от меня. Результат имеет значение, но я продолжаю свою работу. Выбор предстоит руководству.

- Несмотря на результат, у вас есть желание строить команду и работать дальше?

- Конечно, я имею желание продолжать работать в команде. Почему я не должен иметь это желание? (Александр Рогулев)

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