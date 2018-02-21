23:16 | Футбол — Лига Европы

Гинер и Иванов посетили раздевалку ЦСКА после победы над "Црвеной Звездой"

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Президент ЦСКА Евгений Гинер и известный болельщик армейцев, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов посетили раздевалку команды после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против "Црвены Звезды". Красно-синие по сумме двух матчей (0:0 - на выезде, 1:0 - дома) вышли в 1/8 финала турнира.

Фотографии из раздевалки ЦСКА опубликованы в Твиттере клуба.

Напомним, ЦСКА узнает соперника по 1/8 финала Лиги Европы по итогам жеребьевки, которая пройдет 23 февраля. Начало церемонии – 15.00 по московскому времени.

Один за всех. Дзагоев вывел ЦСКА в 1/8 финала Лиги Европы // 
Гол Дзагоева принес ЦСКА 750 тысяч евро

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Serenky25

известный болельщик армейцев, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов..Пилят. У нас вот такие должности есть?. А пачиму он еще не космоса и нанотехнологий предствитель Президента?

23:49

Доктор_Хряк

Бывший админ/ресурс Иванов-Гинер ответственны за развал футбола РОССИИ !!!

23:21

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