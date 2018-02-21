Гол Дзагоева принес ЦСКА 750 тысяч евро

Гол Алана Дзагоева, принесший ЦСКА победу над "Црвеной Звездой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0), позволил красно-синим заработать в еврокубках-2017/18 еще 750 тысяч евро. Именно такой бонус УЕФА выплатит участникам 1/8 финала турнира.

Всего же ЦСКА может рассчитывать как минимум на 18,45 миллиона евро. После окончания сезона к этой сумме еще добавятся отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав. (Александр БОБРОВ)

Сколько заработали наши клубы в евросезоне-2017/18

Место Команда Турнир Сумма* 1 ЦСКА ЛЧ/ЛЕ 18,45 2 "Спартак" ЛЧ/ЛЕ 16,2 3 "Зенит" Лига Европы 5,855 4 "Локомотив" Лига Европы 5,02 5 "Краснодар" Лига Европы 0,48

* В миллионах евро.