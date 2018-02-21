Гол Дзагоева принес ЦСКА 750 тысяч евро

Гол Алана Дзагоева, принесший ЦСКА победу над "Црвеной Звездой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0), позволил красно-синим заработать в еврокубках-2017/18 еще 750 тысяч евро. Именно такой бонус УЕФА выплатит участникам 1/8 финала турнира.
Всего же ЦСКА может рассчитывать как минимум на 18,45 миллиона евро. После окончания сезона к этой сумме еще добавятся отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав. (Александр БОБРОВ)
Сколько заработали наши клубы в евросезоне-2017/18
|Место
|Команда
|Турнир
|Сумма*
|1
|ЦСКА
|ЛЧ/ЛЕ
|18,45
|2
|"Спартак"
|ЛЧ/ЛЕ
|16,2
|3
|"Зенит"
|Лига Европы
|5,855
|4
|"Локомотив"
|Лига Европы
|5,02
|5
|"Краснодар"
|Лига Европы
|0,48
* В миллионах евро.
- Алан Дзагоев
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- ЦСКА (футбол)
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Црвена Звезда (Футбол)
- УЕФА
- Лига Европы
Serenky25
Ну теперь можно из Чертаново взять защитника и из Зброевки напа
23:53
Человек 555
Доктор_Хряк Это мелочь не убережёт недоклуп от краха за развал футбола России в 2000-е годы админ/ресурсом гинерка и Иванова !!!------------ что бы тебе член в рот залетел .
23:50
shpasic
заработок Краснодара красноречиво объясняет природу 25 миллионов, которые якобы из своего кармана заплатил Шатов за свою аренду.
23:45
Доктор_Хряк
Это мелочь не убережёт недоклуп от краха за развал футбола России в 2000-е годы админ/ресурсом гинерка и Иванова !!!
23:19