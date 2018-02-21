23:10 | Футбол — Лига Европы

Гол Дзагоева принес ЦСКА 750 тысяч евро

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. Алан ДЗАГОЕВ забивает единственный гол в матче. Фото REUTERS
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Црвена Звезда" - 1:0. Алан ДЗАГОЕВ забивает единственный гол в матче. Фото REUTERS
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Гол Алана Дзагоева, принесший ЦСКА победу над "Црвеной Звездой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:0), позволил красно-синим заработать в еврокубках-2017/18 еще 750 тысяч евро. Именно такой бонус УЕФА выплатит участникам 1/8 финала турнира.

Всего же ЦСКА может рассчитывать как минимум на 18,45 миллиона евро. После окончания сезона к этой сумме еще добавятся отчисления от централизованной продажи маркетинговых прав. (Александр БОБРОВ)

Сколько заработали наши клубы в евросезоне-2017/18

Место Команда Турнир Сумма*
1 ЦСКА ЛЧ/ЛЕ 18,45
2 "Спартак" ЛЧ/ЛЕ 16,2
3 "Зенит" Лига Европы 5,855
4 "Локомотив" Лига Европы 5,02
5 "Краснодар" Лига Европы 0,48

* В миллионах евро. 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 1/16 финала
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Serenky25

Ну теперь можно из Чертаново взять защитника и из Зброевки напа

23:53

Человек 555

Доктор_Хряк Это мелочь не убережёт недоклуп от краха за развал футбола России в 2000-е годы админ/ресурсом гинерка и Иванова !!!------------ что бы тебе член в рот залетел .

23:50

shpasic

заработок Краснодара красноречиво объясняет природу 25 миллионов, которые якобы из своего кармана заплатил Шатов за свою аренду.

23:45

Доктор_Хряк

Это мелочь не убережёт недоклуп от краха за развал футбола России в 2000-е годы админ/ресурсом гинерка и Иванова !!!

23:19

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