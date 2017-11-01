Гильерме: "В Тирасполе "Шериф" удивил - давно я так много не работал!"

Голкипер "Локомотива" Гильерме накануне матча группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" отметил, что о расслабленности после крупной победы над "Зенитом" (3:0) не может быть и речи. По его словам, у железнодорожников боевое настроение.

- Настроение боевое. Готовы к игре, понимаем ее важность. Нам нужно взять три очка. В Тирасполе не ожидали, что соперник будет так хорош. Давно мне так не приходилось трудиться так много! У команды из Молдавии очень хорошая атака. Теперь недооценки точно не будет.

- Победа над "Зенитом" не расслабит?

- Нет, конечно. Уверенности в своих силах стало больше, но это наоборот хорошо. А расслабляться и наслаждаться победой банально нет времени. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Матч "Локомотив" - "Шериф" пройдет завтра, 2 ноября. Начало - в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.