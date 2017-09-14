Гильерме: "Одно очко привезти с европейского выезда – это неплохо"

Голкипер "Локомотива" Гильерме после ничьей с "Копенгагеном" в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы (0:0) отметил, что результат можно считать хорошим. Также он признался, что в концовке встречи тянул время, передает спецкор "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Ничья – хороший результат?

– Да. Играли ведь на выезде с серьезным соперником. Считаю, что матч получился равным, а одно очко привезти с европейского выезда – это неплохо.

– В концовке показалось, что вы лично начали тянуть время при вводе мяча. Маленькие хитрости?

– Ну, конечно. Не то чтобы тянул время... Все нормально, шла последняя пятиминутка, нам нужно было действовать спокойнее, терпеть.

– Но вас при этом освистывали. И чем дольше вы выбивали мяч, чем яростнее это делали трибуны. Специально пытались раззадорить публику?

– Нет. Я так всегда играю. И даже не слушаю чужих фанатов, в мой ли адрес они свистят.

– Просто не припоминается, чтобы вам именно столько свистели...

– Я тоже не вспомню. Может, когда играли со "Спартаком".

Трансляция матча "Копенгаген" - "Локомотив"