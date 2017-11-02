Гильерме: "Локомотив" обязан дома обыгрывать "Шериф"

Вратарь "Локомотива" Гильерме в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Шерифа" в интервью клубной пресс-службе отметил, что его команда в домашних матчах должна действовать с позиции силы. Голкипер также добавил, что железнодорожники обязаны одерживать победу в предстоящей встрече.

– После первого матча с "Шерифом" вы остались довольны результатом.

– Исходя из того, как складывался матч – да. Пожалуй, можно сказать, что они нас переиграли. Поэтому ничья – это все равно очки на выезде – неплохой результат. Сейчас дома необходимо обязательно побеждать и делать свои шансы на выход из группы практически однозначными.

– Что случилось в конце матча, когда вы схватили соперника за горло?

– Это эмоции. Обычно веду себя более спокойно. Я вышел из ворот, был первый на мяче, а соперник прыгнул мне в ребра. Но признаю – так делать нельзя, поэтому и показал судье: он верно предъявил мне "горчичник".

– Чего ждать от матча в Черкизове?

– "Шериф" – хорошо обученная команда, которая большое внимание уделяет тактике. Я всегда говорю: в домашних матчах мы должны действовать с позиции силы. Тем более, сейчас стало больше болельщиков на трибунах. Надеюсь, что это в том числе и благодаря нашим результатам. Хочется верить, что болельщики не испугаются холода!

Напомним, что матч "Локомотив" - "Шериф" состоится сегодня. Начало - 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.