Георгий Джикия: "В "Спартаке" все хорошо"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал новость об отстранении от команды Дениса Глушакова и Андрея Ещенко.

- Не отвлекает ли команду последние новости об отстранении футболистов?

- В команде все хорошо, - сказал Джикия. - Мы готовимся к игре. Все мысли и новости оставим в стороне. Завтра покажем хорошую игру. Самое главное, победить завтра. За этим мы сюда приехали. Конечно, мы были расстроены поражением. Но его стоит забыть и двигаться дальше. Как это изменит? Не надо допускать подобные ошибки, и все будет хорошо. (Александр Рогулев)

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