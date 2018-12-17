Геннадий Орлов: "Зенит" - явный фаворит пары с "Фенербахче"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов считает, что питерский "Зенит" является фаворитом в своей паре в 1/16 финала Лиги Европы с "Фенербахче".

– "Зениту" повезло со жребием?

– Да. Сравнительно повезло. "Фенербахче" сейчас на 17-м месте в чемпионате Турции. Статистика говорит сама за себя. Правда, есть одно обстоятельство.

– Какое?

– Турки раньше возобновят сезон – уже в январе. До матчей с "Зенитом" стамбульцы уже проведут несколько официальных встреч.

– Проблема?

– "Зенит" примет участие в турнире в Катаре, три матча там сыграет – контрольных, но все-таки. Но я впервые сейчас могу сказать, что по итогам такой жеребьевки петербуржцы обязаны проходить в 1/8 финала турнира. Раньше такого не заявлял, всегда расценивал шансы как 50 на 50. А в данном случае сине-бело-голубые – явные фавориты пары.

Матчи между "Зенитом" и "Фенербахче" пройдут 12 и 21 февраля 2019 года. Питерцы начнут противостояние на выезде, а второй матч проведут на родном стадионе.