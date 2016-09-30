"Генк" победил "Сассуоло", "Атлетик" обыграл "Рапид"

"Генк" в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы победил "Сассуоло" – 3:1. В другой встрече группы F "Атлетик" на своем поле одержал победу над "Рапидом" – 1:0. После двух туров в активе всех четырех команд по три очка.

Лига Европы

Групповой турнир

2-й тур

Группа F

"Генк" (Бельгия) – "Сассуоло" (Италия) – 3:1 (2:0)

Голы: Карелис, 8 (1:0). Бэйли, 25 (2:0). Буффел, 61 (3:0). Политано, 65 (3:1).

Судья: Лиани (Израиль).

29 сентября. Генк. Cristal Arena.

"Атлетик" (Испания) – "Рапид" (Австрия) – 1:0 (0:0)

Гол: Эчеварриа, 59 (1:0).

Судья: Шапрон (Франция).

29 сентября. Бильбао. Стадион San Mames Barria.