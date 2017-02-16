"Фиорентина" одолела менхенгладбахскую "Боруссию" в Лиге Европы

"Фиорентина" одержала победу над "Боруссией" из Менхенгладбаха в матче 1/16 финала Лиги Европы - 1:0. Единственный мяч провел Филиппо Бернардески в конце первого тайма.

В других встречах "Копенгаген" победил "Лудогорец", а "Олимпиакос" и "Османлыспор" завершили поединок нулевой ничьей. В составе последнего 90 минут провел экс-голкипер "Динамо" Жидрунас Карчемарскас.

Ответные матчи пройдут 23 февраля.

Лига Европы

1/16 финала

Первые матчи

"Олимпиакос" (Греция) - "Османлыспор" (Турция) - 0:0

"Олимпиакос": Леали, Сиссоко, Ботиа, Диогу Фигейраш, Бруну Виана, Рецос, Фортунис (Мантатис, 72), Андре Мартинш (Ансарифард, 87), Андруцос, Кардосо (Ромао, 76), Себа.

"Османлыспор": Карчемарскас, Тиагу Пинту, Прохазка, Вршаевич, Нуман Чюрюксу, Регаттен, Луиз Карлос (Махер, 87), Ндиай, Муса Чагыран, Бифума (Мехмет Гювен, 90+4), Деларж (Русеску, 81).

Предупреждения: Диогу Фигейраш, 7. Рецос, 11. Луиз Карлос, 14. Ндиай, 27. Фортунис, 45+1. Тиагу Пинту, 61. Нуман Чюрюксу, 63. Ботиа, 65.

Удаление: Бруну Виана, 7.

Судья: Бюке (Франция).

"Лудогорец" (Болгария) - "Копенгаген" (Дания) - 1:2 (0:1)

Голы: Анисе, 2 - в свои ворота (0:1). Туту, 53 (0:2). Кешеру, 81 (1:2).

"Лудогорец": Стоянов, Моци, Минев, Паломино, Натанаэл, Дяков, Марселинью, Анисе, Вандерсон (Жуау Паулу да Силва, 80), Мисидьян (Кешеру, 62), Кафу.

"Копенгаген": Ольсен, Йергенсен Занка, Анкерсен, Юханссон, Аугустинссон, Квист, Матич, Сантандер (Грегуш, 71), Фальк (Павлович, 71), Туту (Хегли, 90), Корнелиус.

Предупреждения: Туту, 37. Марселинью, 64. Грегуш, 88. Квист, 90+1.

Удаление: Грегуш, 90+6.

Судья: Бебек (Хорватия).

"Боруссия" М (Германия) - "Фиорентина" (Италия) - 0:1 (0:1)

Гол: Бернардески, 44.

"Боруссия": Зоммер, Вендт, Янчке (Дрмич, 64), Вестергорд, Кристенсен, Джонсон (Корб, 77), Херрманн (Хан, 77), Крамер, Дахуд, Штиндль, Азар.

"Фиорентина": Тэтэрушану, Родригес, Астори, Оливера, Валеро, Санчес, Бадель, Весино, Калинич (Бабакар, 77), Тельо (Томович, 86), Бернардески (Кристофоро, 64).

Предупреждения: Бернардески, 59. Бадель, 64. Крамер, 90+2.

Судья: Хиль Мансано (Испания).