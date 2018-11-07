Фернанду – об Игнатове: "Они способные и талантливые, у них глаза блестят"

Полузащитник "Спартака" Фернанду в преддверии домашнего матча 4-го тура группового турнира Лиги Европы против "Рейнджерс" оптимистично оценил турнирные расклады московского клуба в чемпионате России и еврокубках.

– 18-летний полузащитник Игнатов после матча с "Рейнджерс" признался, что пока его не хватает на все 90 минут в таких играх. Помогаете молодым скорее адаптироваться?

– Время нужно всем, сложно сразу заиграть, – сказал Фернанду пресс-службе "Спартака". – Прекрасно понимаю наших молодых ребят. В свое время сам прошел через подобное: тебе еще мало лет, а на тебя уже возлагают большую ответственность, выходишь на поле в серьезных матчах. Понятное дело – немного "потряхивает". Это нормально. В то же время мы, те, кто постарше, знаем, что эти игроки не просто так оказались в команде. Они действительно способные и талантливые. И со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы оказать им помощь. Думаю, что наши молодые ребята прекрасно себя показывают, у них глаза блестят.

– Вы сами дебютировали в "Гремиу" в 17 лет…

– Это было большой радостью. Когда был юным, смотрел на игроков основы "Гремиу" и думал: "Может быть, и я когда-нибудь окажусь с ними в одной команде". И тут все пошло. Первая тренировка, первая игра за основной состав… Мечта стала сбываться! Все реально. До конца жизни буду помнить те ощущения.

Матч "Спартак" – "Рейнджерс" пройдет завтра на стадионе "Открытие", начало – в 20.55 (мск).