Фелипе Мелу: "Интер" начал играть лишь при счете 0:2"

Полузащитник "Интера" Фелипе Мелу признал, что его команда провалила матч группового турнира Лиги Европы со "Спартой" (0:2). Также бразилец призвал партнеров извлечь урок из поражения и подготовиться к поединку с "Ромой" в чемпионате Италии.

– Мы должны понять, что еврокубки – это не легкая прогулка, – цитирует Sky Sport Italia Мелу. – Лига Европы отличается от серии А. Во втором тайме мы сыграли лучше, но после удаления "Интеру" стало совсем трудно. Мы начали играть, лишь уступая в счете 0:2. Здесь нечего обсуждать, мы должны показать все, что у нас есть, в матче с "Ромой". У нас нет времени отвлекаться на что-либо другое.