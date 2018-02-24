20:40 24 февраля | Футбол — Лига Европы

Файер, брошенный фанатом "Атлетика", попал в грудь полицейскому. Видео

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В сети появилось видео, на котором видно, как в грудь одному из сотрудников испанской полиции попадает файер, брошенный болельщиком "Атлетика". Стычка произошла перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между командой из Бильбао и "Спартаком" (1:2).

Ранее издание El Confidential опубликовало свидетельства очевидца, который сказал, что беспорядки с участием фанатов "Атлетика" и "Спартака" начались по вине испанских болельщиков - они целенаправленно искали русских на улицах Бильбао.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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viktomakarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

01:31

Promesov

Устроили дождь из бутылок, арматур, расстреляли из петард, 10 человек получили колото-ножевые ранения, в результате их действий погиб полицейский - веселые ребята эти баски, скажу я вам.

23:11 24 февраля

все будет х...о

В испанском издании, почему то я уверен, информация прямопорциональная) наоборот...каждый тащит одеяло на себя

21:11 24 февраля

баламошка

Но виноваты у испашек болелы Спартака. Они в штаны все наделали после оров об отсоединении Каталуни и теперь боятся, что баски тожа референдум замутят.

21:07 24 февраля

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