Файер, брошенный фанатом "Атлетика", попал в грудь полицейскому. Видео

В сети появилось видео, на котором видно, как в грудь одному из сотрудников испанской полиции попадает файер, брошенный болельщиком "Атлетика". Стычка произошла перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между командой из Бильбао и "Спартаком" (1:2).

Ранее издание El Confidential опубликовало свидетельства очевидца, который сказал, что беспорядки с участием фанатов "Атлетика" и "Спартака" начались по вине испанских болельщиков - они целенаправленно искали русских на улицах Бильбао.

Битва в Бильбао. Итоги

Кастеты и штопор. С чем испанские ультрас шли на фанов "Спартака" //

Открыто ли дисциплинарное дело в отношении "Спартака"? Кого называют зачинщиком инцидентов? //

В Испании утверждают, что УЕФА запретит болельщикам "Спартака" посещать выездные матчи еврокубков