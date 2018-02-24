Файер, брошенный фанатом "Атлетика", попал в грудь полицейскому. Видео

В сети появилось видео, на котором видно, как в грудь одному из сотрудников испанской полиции попадает файер, брошенный болельщиком "Атлетика". Стычка произошла перед началом матча 1/16 финала Лиги Европы между командой из Бильбао и "Спартаком" (1:2).
Ранее издание El Confidential опубликовало свидетельства очевидца, который сказал, что беспорядки с участием фанатов "Атлетика" и "Спартака" начались по вине испанских болельщиков - они целенаправленно искали русских на улицах Бильбао.
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Habrán oído que el Ertainza muerto ha fallecido por un infarto. Pues hay imágenes que nos demuestran que habría fallecido por el impacto en el pecho de una bengala lanzada por el grupo de extrema izquierda y ultras del Atlético de Bilbao Herri Norte. Condolencias. Dentro vídeo. pic.twitter.com/CGXcXNnA6Y– LOSANTOSPOSTS 🔹 (@LosantosPosts) 23 февраля 2018 г.
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:31
Promesov
Устроили дождь из бутылок, арматур, расстреляли из петард, 10 человек получили колото-ножевые ранения, в результате их действий погиб полицейский - веселые ребята эти баски, скажу я вам.
23:11 24 февраля
все будет х...о
В испанском издании, почему то я уверен, информация прямопорциональная) наоборот...каждый тащит одеяло на себя
21:11 24 февраля
баламошка
Но виноваты у испашек болелы Спартака. Они в штаны все наделали после оров об отсоединении Каталуни и теперь боятся, что баски тожа референдум замутят.
21:07 24 февраля