00:02 | Футбол — Лига Европы

"Фарфан летает как космонавт". Огненная речь Юрия Семина

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1) отметил хорошую игру форварда Джефферсона Фарфана в этой встрече. По словам специалиста, перуанец летает как космонавт.

При этом наставник лидера чемпионата России в очередной раз высказался об условиях, в которых его команда должна сыграть в понедельник в гостевой встрече 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском". В дальневосточном городе ожидается до минус 20 градусов.

 
Четверг. Москва. &quot;Локомотив&quot; – &quot;Копенгаген&quot; – 2:1. Автор дубля Джефферсон ФАРФАН (№8) получает поздравления от Мануэла ФЕРНАНДЕША и партнеров."Локо" в погоне за "Зенитом"

– Тренер "Копенгагена" считает, что голы Фарфана были в чем-то случайными...

– Случайных голов не бывает. Первый был забит после быстрой комбинации, и только мастер мог так здорово разобраться на ограниченном пространстве.

– Перуанец в последнее время очень много летает. В Хабаровск его возьмете?

– Он как космонавт. Новая Зеландия, Перу, Россия... Прилетел вовремя, хорошо подготовился – большой молодец. В футболе побеждает тот, кто вкладывает больше сил и проявляет волю. Вот сегодня у нас не было достаточно агрессии, загнали себя в сложную ситуацию. Да и по такой погоде подготовиться было непросто. Нужно этот период перетерпеть. Только так можно занять по-настоящему высокое место.

Какие бы условия в нашем чемпионате ни были, мы должны быть стойкими. То же самое касается Хабаровска. И не надо говорить, что "Локомотив" "стонет". "Локомотив" просто хочет, чтобы к футболу относились правильно. Ничего больше. "Локомотив" хочет играть на хороших полях. "Локомотив" всегда за видеоповторы. Про Сухину (экс-судья, начальник команды "Локомотив". – Прим. "СЭ") еще что-то говорят, что это "Локомотиву" в плане судейства помогает. Это детский сад! "Локомотив" хочет, чтобы соблюдались правила. УЕФА не рекомендует играть, если температура холоднее 15 градусов. Давайте этого придерживаться. (Филипп ПАПЕНКОВ)

Локомотив – Копенгаген

 

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Материалы сюжета: Лига Европы-2017/18. 5-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Tribunal Z

Огненная речь? Хм....., а не было ли огненной воды перед этим?

01:14