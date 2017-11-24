"Фарфан летает как космонавт". Огненная речь Юрия Семина

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 5-го тура группового турнира Лиги Европы против "Копенгагена" (2:1) отметил хорошую игру форварда Джефферсона Фарфана в этой встрече. По словам специалиста, перуанец летает как космонавт.

При этом наставник лидера чемпионата России в очередной раз высказался об условиях, в которых его команда должна сыграть в понедельник в гостевой встрече 18-го тура премьер-лиги со "СКА-Хабаровском". В дальневосточном городе ожидается до минус 20 градусов.

– Тренер "Копенгагена" считает, что голы Фарфана были в чем-то случайными...

– Случайных голов не бывает. Первый был забит после быстрой комбинации, и только мастер мог так здорово разобраться на ограниченном пространстве.

– Перуанец в последнее время очень много летает. В Хабаровск его возьмете?

– Он как космонавт. Новая Зеландия, Перу, Россия... Прилетел вовремя, хорошо подготовился – большой молодец. В футболе побеждает тот, кто вкладывает больше сил и проявляет волю. Вот сегодня у нас не было достаточно агрессии, загнали себя в сложную ситуацию. Да и по такой погоде подготовиться было непросто. Нужно этот период перетерпеть. Только так можно занять по-настоящему высокое место.

Какие бы условия в нашем чемпионате ни были, мы должны быть стойкими. То же самое касается Хабаровска. И не надо говорить, что "Локомотив" "стонет". "Локомотив" просто хочет, чтобы к футболу относились правильно. Ничего больше. "Локомотив" хочет играть на хороших полях. "Локомотив" всегда за видеоповторы. Про Сухину (экс-судья, начальник команды "Локомотив". – Прим. "СЭ") еще что-то говорят, что это "Локомотиву" в плане судейства помогает. Это детский сад! "Локомотив" хочет, чтобы соблюдались правила. УЕФА не рекомендует играть, если температура холоднее 15 градусов. Давайте этого придерживаться. (Филипп ПАПЕНКОВ)