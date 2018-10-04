Ещенко возвращен в основной состав "Спартака"?

Футболисты московского "Спартака" Андрей Ещенко и Джано Ананидзе наблюдают за игрой с "Вильярреалом" из ложи прессы. При этом отстраненного от основного состава вместе с Ещенко Дениса Глушакова с ними нет. В перерыве Ещенко и Ананидзе спускались вниз в зону, где располагается раздевалка "Спартака". На вопрос корреспондента "СЭ" о том, спускался ли Ещенко в раздевалку, футболист ответил утвердительно. (Александр Рогулев)

К матчу с "Вильярреалом" Ещенко и Глушаков готовились вне основного состава команды. Они были отстранены от занятий с основой решением главного тренера Массимо Карреры. Ранее футболисты поставили лайки записям с критикой Карреры от актера Дмитрия Назарова.