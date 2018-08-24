Экс-игрок "Зенита": "Вряд ли кто-то дождется от нынешней команды комбинационной игры"

Экс-полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев после победы команды над "Мольде" (3:1) в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги Европы высказал мнение, что сине-бело-голубым не достает мастеровитых игроков для более комбинационной игры.

- Мне "Мольде" понравилось намного больше, чем минское "Динамо". Будь их центральные защитники мастеровитее, норвежцы не пропустили бы три гола, - цитирует Sport-weekend Веденеева. - Команда действует хладнокровно, очень хорошо организованна. Полтора тайма они разбивали прессинг очень легко. В концовке скандинавам следовало действовать проще, но они продолжали играть в мелкий и средний пас, что привело к потерям мяча и пропущенным голам.

– Огорчает, что на данном этапе успех приносит лишь тактика навала и забросов?

– Дело в том, что вряд ли что-то будет по-другому. Вряд ли кто-то дождется комбинационной игры. Этот подбор исполнителей не позволяет играть в комбинационный футбол на высоких скоростях и на высоком уровне, сохраняя при этом дисциплину в обороне. Нужны более мастеровитые игроки.

Для того, чтобы идти к высоким результатам, нужны приобретения. Постоянное комплектование – это непреложное условие для достижения высоких результатов. Но в арсенале любой команды должен быть переход с розыгрышей на упрощенную игру. К тому же от "Зенита" ждут игры, когда придется обороняться большую часть времени. Мы не знаем, как команда будет обороняться при схеме 9+1. А такие соперники будут.