Дмитрий Сычев: "В Дании запомнилось огромное количество футбольных полей"

Нападающий "Казанки" Дмитрий Сычев в преддверии матча группового турнира Лиги Европы "Копенгаген" – "Локомотив" отметил, ничего особенного не вспоминает о датском футболе, информирует клубная пресс-служба.

– Первая ассоциация с Данией?

– Главная ассоциация с Данией – моя первая зарубежная поездка на детский турнир. Давно это было, я играл еще в омской школе.

– Любимая сказка Андерсена?

– Сказки Андерсена я не люблю: предпочитаю только русские, народные!

– Что знаете о датском футболе?

– О самом футболе ничего особенного не вспомню. Но запомнилась история, как в 1992 году футболисты сборной Дании разъехались по отпускам после окончания своего чемпионата. И тут их буквально с пляжей выдернули на чемпионат Европы вместо Югославии, которую отстранили от участия из-за войны. Датчане поехали и выиграли Евро!

– Самое яркое воспоминания о матче с датской командой?

– В 2007 году играли против "Мидтьюлланн". Приехали, победили, я гол забил. Победа была, как говорится, "волевая": датчане, кажется, отличились первыми. Но мы смогли вовремя собраться и забить три мяча. В Москве в ответной игре тоже победили. Вот и все воспоминания!

– Что запомнилось в Дании?

– Отличная скандинавская страна, холодно, море. Хотя мне скорее запомнилось огромное количество футбольных полей! С натуральным покрытием!

Напомним, что матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится в четверг, 14 сентября, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.