Дмитрий Сычев: "В Дании запомнилось огромное количество футбольных полей"

Нападающий "Казанки" Дмитрий Сычев в преддверии матча группового турнира Лиги Европы "Копенгаген" – "Локомотив" отметил, ничего особенного не вспоминает о датском футболе, информирует клубная пресс-служба.
– Первая ассоциация с Данией?
– Главная ассоциация с Данией – моя первая зарубежная поездка на детский турнир. Давно это было, я играл еще в омской школе.
– Любимая сказка Андерсена?
– Сказки Андерсена я не люблю: предпочитаю только русские, народные!
– Что знаете о датском футболе?
– О самом футболе ничего особенного не вспомню. Но запомнилась история, как в 1992 году футболисты сборной Дании разъехались по отпускам после окончания своего чемпионата. И тут их буквально с пляжей выдернули на чемпионат Европы вместо Югославии, которую отстранили от участия из-за войны. Датчане поехали и выиграли Евро!
– Самое яркое воспоминания о матче с датской командой?
– В 2007 году играли против "Мидтьюлланн". Приехали, победили, я гол забил. Победа была, как говорится, "волевая": датчане, кажется, отличились первыми. Но мы смогли вовремя собраться и забить три мяча. В Москве в ответной игре тоже победили. Вот и все воспоминания!
– Что запомнилось в Дании?
– Отличная скандинавская страна, холодно, море. Хотя мне скорее запомнилось огромное количество футбольных полей! С натуральным покрытием!
Напомним, что матч "Копенгаген" – "Локомотив" состоится в четверг, 14 сентября, начало игры – в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.