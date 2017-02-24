09:43 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Дитер Хеккинг: "Боруссия" заслужила выход в 1/8 финала"

0
0
0
0

Главный тренер менхенгладбахской "Боруссии" Дитер Хеккинг после победы над "Фиорентиной" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы заявил, что его команда заслужила выход в следующую стадию турнира. По его словам, он еще после первой встречи (0:1) верил в успех своей команды.

- Это была важная игра, но еще в первом матче я понял, что мы можем достичь чего-то большего во Флоренции, - цитирует Football Italia Хеккинга. - Мы заслужили выход в 1/8 финала, и никогда не переставали верить в это. Я видел, что моя команда имела правильный настрой, потому что взяли игру под контроль с первых минут. Самое главное - верить.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ