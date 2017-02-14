Дик Адвокат: "Против клубов из России всегда нужно играть осторожно"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат в преддверии первой игры 1/16 финала Лиги Европы против "Краснодара" отметил потенциал российского клуба. Матч "быков" против команды бывшего тренера "Зенита" пройдет в Краснодаре 16 февраля.

– Против клубов из России всегда нужно играть осторожно, – цитирует Fanatik Адвоката. – "Краснодар" способен на многое, особенно в плане физической готовности. Эта команда также любит быстро атаковать, регулярно используют фланги. Думаю, в этом смысле "Фенербахче" и "Краснодар" похожи. Крайне важно в первом матче добиться положительного результата. Никогда не стоит недооценивать соперника.