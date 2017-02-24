Дарио Срна: "Для "Шахтера" это удар, но нужно двигаться дальше и выиграть чемпионство"

Капитан "Шахтера" Дарио Срна после поражения от "Сельты" (0:2) и вылета из Лиги Европы заявил, что соперник был лучше готов к плей-офф, так как для украинской команды это был лишь второй матч в году. В текущем сезоне национального чемпионата 34-летний футболист провел 13 игр, забил один мяч и отдал 6 передач. В Лиге Европы на его счету 2 передачи в 5 встречах. В премьер-лиге "Шахтер" занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на шесть очков.

– Мы хотели выиграть, старались, – цитирует Terrilon Срну. – Игра была на равных. Увы, они использовали свои моменты, а мы – нет. Не хватило концентрации на последних минутах. Тяжело что-то говорить сейчас. Мы не прошли дальше, но надо сделать хороший анализ. Это удар, но у "Шахтера" есть характер. Надо двигаться дальше и выиграть чемпионство.

Пенальти? Спорный момент. Сейчас уже ничего не изменишь. Повтора я не видел. Судья сначала посчитал, что была симуляция. Не хватило эмоций? Это только второй матч в году. "Сельта" была готова лучше. Мы одна команда и в момент победы, и в момент проигрыша. Поражение болезненное, переживаем. В раздевалке тяжело.