Данни - в атаке "Зенита" на матч с "Андерлехтом", Иванович - в запасе

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта". В атаке питерцев с первых минут появятся полузащитник Данни. Отметим, что новый защитник команды Бранислав Иванович остался в запасе.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом:

Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу – Данни, Дзюба, Кокорин.

Напомним, что встреча команд в Брюсселе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Трансляция матча "Зенит" - "Андерлехт"