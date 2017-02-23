19:54 | ФУТБОЛ — Лига Европы

Данни - в атаке "Зенита" на матч с "Андерлехтом", Иванович - в запасе

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Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта". В атаке питерцев с первых минут появятся полузащитник Данни. Отметим, что новый защитник команды Бранислав Иванович остался в запасе.

Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом:

Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу – Данни, Дзюба, Кокорин.

Напомним, что встреча команд в Брюсселе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Трансляция матча "Зенит" - "Андерлехт"

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КОММЕНТАРИИ (14)
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igorvasilevich

Der schwein Сейчас Нету как всегда сделает ошибку и один гол зенит пропускает и суши сухари.

20:46

Der schwein

igorvasilevich, нормально румын всё нарисовал. Если в первом тайме 2-0, то румын перейдёт на 4-5-1. С там будет видно)

20:43

igorvasilevich

Я бы попробовал Жулиану поставить вместо Кокорина в атаку и освободить место Эрнани. Ломбертса поставил вместо Нету. Как Нету самый бездарный игрок в чемпионате России.

20:36

igorvasilevich

Нету вообще худший игрок чемпионата России. за какие заслуги эту бездарность ставят. Кариока просто Бог в сравнение с этим бездарем.

20:33

vitvk

Они отыгрываться собрались или попинать выйдут? С таким составом на ЧМ надо ехать. Среди пенсионеров. Шанс будет. Кокоша с Лодыгиным за ^ Андерлехт^.13 против 9-х. Дома на ничейку катит.

20:32

igorvasilevich

Да все капец Нету на фиг нужен.

20:31

Darkman79

Зачем было набирать столько игроков,и выпускать дальше Кокорина,Нету и Жиркова)))

20:20

Der schwein

Схема 2-5-3. Это интересно румын нарисовал. Ва-банк! Победа или пинок в Румынию :)

20:18

kingarthur

Держись Андерлехтушка, вся Россия сегодня болеет за бельгийцев против орков.

20:13

Tolyan-62

Да-а, если «румынский старец» Кокошу решил выпустить в основе, то сее означает, что «Зенит» против «Андерлехта» играть будет в меньшинстве. Тогда уже, так сказать - до кучи надо было-бы выпустить и Юсупова...

20:11

serzheo

Ахахах, я ж говорил что Ленивого - оставят. Блатной утырок. Держись Зенит, тебе опять играть вдесятером.

20:05

bond1951

зеня не сдавайся

20:04

shpasic

Лодыгин, Анюков, Нету - пахнет хет-триком))

20:02

васятка

Коко с Артёмкой по дублю положат.

19:57

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