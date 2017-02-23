Данни - в атаке "Зенита" на матч с "Андерлехтом", Иванович - в запасе

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу огласил стартовый состав команды на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против "Андерлехта". В атаке питерцев с первых минут появятся полузащитник Данни. Отметим, что новый защитник команды Бранислав Иванович остался в запасе.
Полностью стартовый состав "Зенита" выглядит следующим образом:
Лодыгин – Анюков, Нету, Кришито, Жирков – Хави Гарсия, Жулиану, Маурисиу – Данни, Дзюба, Кокорин.
Напомним, что встреча команд в Брюсселе завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
igorvasilevich
Der schwein Сейчас Нету как всегда сделает ошибку и один гол зенит пропускает и суши сухари.
20:46
Der schwein
igorvasilevich, нормально румын всё нарисовал. Если в первом тайме 2-0, то румын перейдёт на 4-5-1. С там будет видно)
20:43
igorvasilevich
Я бы попробовал Жулиану поставить вместо Кокорина в атаку и освободить место Эрнани. Ломбертса поставил вместо Нету. Как Нету самый бездарный игрок в чемпионате России.
20:36
igorvasilevich
Нету вообще худший игрок чемпионата России. за какие заслуги эту бездарность ставят. Кариока просто Бог в сравнение с этим бездарем.
20:33
vitvk
Они отыгрываться собрались или попинать выйдут? С таким составом на ЧМ надо ехать. Среди пенсионеров. Шанс будет. Кокоша с Лодыгиным за ^ Андерлехт^.13 против 9-х. Дома на ничейку катит.
20:32
igorvasilevich
Да все капец Нету на фиг нужен.
20:31
Darkman79
Зачем было набирать столько игроков,и выпускать дальше Кокорина,Нету и Жиркова)))
20:20
Der schwein
Схема 2-5-3. Это интересно румын нарисовал. Ва-банк! Победа или пинок в Румынию :)
20:18
kingarthur
Держись Андерлехтушка, вся Россия сегодня болеет за бельгийцев против орков.
20:13
Tolyan-62
Да-а, если «румынский старец» Кокошу решил выпустить в основе, то сее означает, что «Зенит» против «Андерлехта» играть будет в меньшинстве. Тогда уже, так сказать - до кучи надо было-бы выпустить и Юсупова...
20:11
serzheo
Ахахах, я ж говорил что Ленивого - оставят. Блатной утырок. Держись Зенит, тебе опять играть вдесятером.
20:05
bond1951
зеня не сдавайся
20:04
shpasic
Лодыгин, Анюков, Нету - пахнет хет-триком))
20:02
васятка
Коко с Артёмкой по дублю положат.
19:57